Uma câmera de monitoramento flagrou o serial killer Lázaro Barbosa,32, horas antes do confronto que terminou com a morte dele, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Câmera flagrou Serial Killer Lázaro horas antes de ser morto; confira pic.twitter.com/Ulo811UPl7 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 28, 2021

Lázaro foi morto nesta segunda-feira (28) após 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes. O serial killer tinha uma extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e era acusado de diversos crimes.

De acordo com o G1, a imagem foi gravada por volta de 20h30 de domingo (27). Segundo o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, Lázaro foi filmado no momento que tentava contato com familiares que moram na região. Nas imagens é possível ver que ele sai de uma mata e caminha por uma rua em direção as casas.

