Secretário de Segurança diz que Lázaro estava com R$ 4 mil no bolso

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, revelou detalhes sobre a captura do serial killer Lázaro Barbosa, que morreu na manhã de hoje (28), durante tiroteio com a força-tarefa. Ele contou que no momento da prisão, Lázaro estava com R$ 4,4 mil no bolso.

A polícia acredita que ele tentava escapar e deixar o país e que estava sendo patrocinado por alguém “grande” que queria evitar a prisão dele. A linha de investigação é de Barbosa recebia ajuda de uma organização criminosa da qual, um fazendeiro preso na semana passada, seria um dos líderes.

“Uma das coisas é de que ele [Lázaro] atuava como jagunço ou segurança para algumas pessoas”, disse o secretário a jornalistas durante entrevista.

Outro ponto que reforça a ideia, é que Lázaro trocou de roupa várias vezes durante a fuga. Além disso, ele estava de barba feita, cabelo cortado, uma preocupação que não teria se estivesse se escondendo em lugares precários.

Durante a prisão do fazendeiro e de um caseiro que trabalhava para ele, a polícia descobriu que Lázaro passou no mínimo quatro dias no local, sob a proteção do fazendeiro.

