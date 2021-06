Cenas fortes: Lázaro teve corpo crivado de balas durante captura

Participaram da ação as Polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO).

Após o confronto no matagal, Lázaro ainda chegou a ser socorrido e levado a uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. No corpo havia cerca de 20 marcas de tiros.

De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lázaro foi morto durante uma troca de tiros com policiais após ser encontrada em uma área de mata de Águas Lindas de Goiás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.