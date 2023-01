Bruna Griphao vai virar cantora durante o confinamento no BBB 23

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A disposição da caçula em aguentar mais de doze horas na primeira prova de resistência do BBB 23 não surpreendeu o pai de Bruna Griphao, 23. Mas Paulo Orphao (o sobrenome dela é uma junção do Grigoriadis, da mãe, com o Orphao do pai), digamos, 'queimou a língua' ao ver a atriz formando logo de cara um casal no reality com o modelo Gabriel, com direito a momentos de intimidade sob o edredom.

Pouco antes de os dois se beijarem, Paulo falou de suas expectativas em relação à participação da filha. "Acho que não rola de ela se envolver com alguém neste início. A minha filha entrou no programa focada para ganhar o prêmio", disse o empresário, que admite: por mais que tente, não se desconecta. "Pensei que seria mais tranquilo, mas não consigo me desligar e acho que até abril vai ser essa batida de ficar acordado para acompanhá-la."

Responsável também por gerenciar a carreira da filha, Paulo revelou que a entrada de Bruna no programa só aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. "O nome dela vinha sendo especulado há um tempo, mas o 'sim' só foi dado mesmo uma semana antes do Natal", contou. "Foi a terceira vez que a produção do BBB a convidou. Antes eu era contra, mas desta vez vi que ela estava madura e dei força".

MEDO DE CANCELAMENTO?

Paulo diz que não há o que temer. "Bruna é justa. Não é de arrumar confusão à toa, não se deixa influenciar por ninguém e se tiver que pedir desculpas por algo que fez de errado, vai pedir. Com relação a cancelamento aqui fora, acho difícil acontecer", afirma. "Ela é tinhosa, guerreira, uma menina boa, que o Brasil vai ter a real chance de conhecer melhor".

O empresário reconhece que a filha é explosiva e essa é a sua principal preocupação com o reality. "Ela teve um mal-entendido com o Gustavo, mas depois ela mesmo percebeu que foi uma bobagem. Bruna não é de se intimidar e isso me preocupa um pouco", admite.

Paulo também falou sobre o single chamado "Bandida", que Bruna vai lançar durante o BBB. "Ela começou a fazer aulas de canto há quase três anos, tinha essa vontade de ser cantora, e as coisas foram acontecendo. Por mais um acaso da vida, apareceu o programa e aí resolvemos que mostrar esse novo lado da Bruna justamente nesse momento".