Bolsonaro se reúne com Ludhmila Hajjar após Pazuello negar saída da Saúde

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, negou, neste domingo (14), que esteja doente e reiterou que continua no comando do Ministério da Saúde após o Sistema Globo divulgar informações sobre o suposto pedido do ministro para entregar o cargo por problemas de saúde.

“Não estou doente, o presidente não pediu o meu cargo, mas o entregarei assim que o presidente pedir. Sigo como ministro da saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas”, afirmou Pazuello, segundo mensagem publicada por sua assessoria em uma rede social.

No entanto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu com a médica cardiologista Ludhmila Hajjar no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ela é a mais cotada e defendida por lideranças políticas para substituir Pazuello e assumir a pasta.