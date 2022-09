Bolsonaro e comitiva chegam à Inglaterra para funeral da rainha Elizabeth II

Logo mais ele deve comparecer no Westminster Hall, onde deve prestar condolências e se reunir com o rei Charles III e outras autoridades.

Bolsonaro chegou a Londres com uma comitiva formada pela primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos de Eduardo e Flávio, além do pastor Silas Malafaia, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, entre outros.

