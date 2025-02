BBB 25: Diego Hypolito se queixa de 'perseguição':

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Hypolito, 38, reclamou com Mateus que está cansado de ser criticado dentro do BBB 25 (Globo).

O ginasta justificou sua tendência a se afastar dos demais confinados na mágoa pelas coisas que ouve deles a seu respeito. "Como eu não vou me isolar das pessoas aqui? Cada vez mais eu escuto coisas absurdas sobre mim", protestou ele.

Diego alegou que não aguenta mais ouvir qualificativos negativos sobre si dentro do confinamento. "Eu fui colocado como mentiroso diversas vezes, aqui fui colocado com muitos adjetivos. Eu fui julgado 100% por coisas que as pessoas não viram sobre mim. Por mais que seja um jogo, eu tenho coração!"

Mateus compreendeu o desabafo do amigo e, mais uma vez, pediu perdão por tê-lo taxado de 'hipócrita' no Confessionário. "Eu acho que não soube dosar ali na hora, o adjetivo... Tô muito frustrado comigo mesmo por ter feito isso com você."