Após morte de Joca, tutores se manifestam em aeroporto

Inconformados com a morte de Joca, um golden retriever de 5 anos que morreu durante um voo da Gol no dia 22 deste mês, tutores da raça se reuniram neste domingo (28) no Aeroporto de Brasília para protestar contra as condições de transporte aéreo de animais de grande porte.

A manifestação, organizada pelo Clube Golden de Brasília, reuniu dezenas de pessoas que carregavam cartazes com frases como "Mais respeito pelos nossos peludos" e "Transporte aéreo digno para animais".

"Estamos aqui hoje para exigir que as companhias aéreas assumam a responsabilidade pelo bem-estar dos animais durante o transporte. É inadmissível que casos como o de Joca continuem acontecendo", afirmou Fernanda Machado, representante do Clube Golden de Brasília.

Joca morreu após passar mais de oito horas dentro do avião em razão de um erro na logística da empresa. O animal deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo levado para Fortaleza, numa viagem de cerca de 4 horas e retornando para Guarulho, enfrentando mais um longo voo.

A morte de Joca gerou comoção nas redes sociais e mobilizou os tutores de golden retrievers em todo o país. Nas redes sociais, a hashtag #JustiçaParaJoca se tornou um dos assuntos mais comentados do dia.