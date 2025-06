Adolescente mata avó a tiros após ser proibido de usar o celular

O crime ocorreu na casa onde o menor morava com os avós. Segundo a polícia, ele arrombou um baú que guardava a arma de fogo de um tio — registrada legalmente — e efetuou os disparos. Primeiro, atingiu o avô e, em seguida, a avó, que morreu no local.

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar a avó, de 64 anos, e ferir o avô, de 65, a tiros na zona rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O crime aconteceu na sexta-feira (27).

