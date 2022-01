8 vítimas da tragédia em Capitólio são identificadas; garoto de 14 anos é uma delas

Mais três vítimas da tragédia em Capitólio foram identificadas na manhã desta segunda-feira (10). As vítimas estavam todas no mesmo barco e eram parentes ou amigos. Segundo a última atualização, há um adolescente de 14 anos e uma jovem de 18 entre as vítimas. Os nomes dos passageiros que perderam a vida são: 1- Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos 2- Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos 3- Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos 4- Julio Borges Antunes, 68 anos 5- Maycon Douglas de Osti, 24 anos 6- Camila da Silva Machado, 18 anos 7- Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos 8- Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos.

