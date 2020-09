Vídeo: Viúva é flagrada se ‘esfregando' em caixão e beijando defunto

Um funeral acabou viralizando nas redes sociais após a suposta viúva do defunto se esfregar no caixão ao som de música caribenha, e dar beijo no marido morto. O caso aconteceu na província de Manabí, no Equador.

De acordo com o jornal "El Universo", o morto foi identificado como Marlon Mero Quijije, de 38 anos. Ele foi atingido por três tiros quando passava pelo bairro de San José e morreu ao dar entrada em um hospital de Manta.

Pessoas que consideraram a atitude da mulher desrespeitosa, filmaram e jogaram nas redes sociais.