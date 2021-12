Vídeo impressionante mostra sucuri engolindo gato em Porto Velho; veja

Uma sucuri foi flagrada engolindo um gato no meio da noite, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. O momento foi registrado e compartilhado por moradores. De acordo com os moradores, o gato que foi atacado pela cobra, era de rua, mas os vizinhos costumavam alimenta-lo. A cobra foi identificado como da espécie sucuri-verde, uma das maiores da espécie, podendo chegar a 5 metros. Sucuri é flagrada engolindo gato em Porto Velho pic.twitter.com/HqzoVGzdFH — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 30, 2021 Devido a quantidade de pessoas ao redor da cobra, ela acabou desistindo de engolir o gato. Uma equipe do Ibama foi acionada e efetuou o resgate do animal.

