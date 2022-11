Ovelhas intrigam ao andar em círculos durante 12 dias em fazenda; vídeo impressionante

Um grupo de ovelhas anda intrigando internautas ao redor do mundo após um comportamento no mínimo estranho. Os animais andaram continuamente em círculos durante 12 dias seguidos e ninguém sabe o motivo.



O caso que foi divulgado pelo jornal chinês People's Daily, aconteceu em uma fazenda em Baotou, na Mongólia, no início de novembro, mas começou a viralizar mundialmente nesta semana.

Nas imagens, centenas de ovelhas andam em um círculo quase perfeito, girando em torno de outras ovelhas que estão paradas no centro. Fora do círculo, outras ovelhas observavam quietamente.

A dona da fazenda, identificada como Miao, afirmou que a movimentação em círculos começou com poucas ovelhas antes do restante começar a segui-las. Outro detalhe perturbador é que apesar de haver 34 currais, apenas as ovelhas que estavam no curral de número 13 andaram em círculos.

O mistério segue intrigando a proprietária do local e muita gente ao redor do mundo. Uma das possibilidades era de que as ovelhas tivessem sido infectadas por uma bactéria chamada Listeria monocytogenes, que pode causar esse tipo de alteração no comportamento, como depressão, anorexia e desorientação. No entanto, essa infecção costuma matar os animais em dois dias, o que não aconteceu.

A proprietária, inclusive, garante que as ovelhas estão completamente saudáveis.