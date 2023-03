Músico é processado por ultrapassar cota de doação de esperma; ele têm mais de 550 filhos

O músico Jonathan Jacob Meijer, 41, está sendo processado após ser revelado que ele ultrapassou o limite de doações de esperma, podendo ser pai de mais de 550 crianças. O caso na Holanda, e foi relevado pela Donor Child Foundation, que entrou com o processo junto à uma das mães.

Segundo a denúncia, Jonathan já tingiu o limite de doação permitido pela justiça da Holanda que é de ter no máximo 25 filhos, mas mesmo assim, ele continuou procurando mulheres, que desejavam ser mães, para vender um pote de seu sêmen por 165 euros, o equivalente a R$ 925.

Em 2017, a Sociedade Holandesa de Obstetrícia e Ginecologia alertou que Jonathan era pai de 102 crianças em dez clínicas diferentes na Holanda. Após o crime ser descoberto, o músico passou a oferecer os serviços na Dinamarca e Ucrânia através de ofertas nas redes sociais.

Ao The New York Times, uma mãe de dois de seus filhos disse que Jonathan era simpático e se apresentava bem até oferecer a doação. Ela contou ainda que após o nascimento dos filhos, conseguiu falar com outras mulheres que também contrataram os “serviços” dele, e acabou descobrindo que ele tinha 102 filhos só na Holanda.

Algumas mães se juntaram e pedem que ele seja proibido de doar esperma, e que o sêmen que ainda está nos bancos das clinicas seja destruído.

Em 2021, Jonathan também se pronunciou ao ao The New York Times. Sobre as acusações ele disse: “Sei que as pessoas são rápidas em me julgar ou pensam que doo por motivos narcisistas. Mas o que me motiva como doador é apenas fazer algo realmente grande com apenas uma pequena ajuda, a valorização dos destinatários e os sentimentos e lembranças calorosas que compartilho com as crianças e os destinatários."

O processo contra Jonathan poderá ser julgado no dia 13 de abril.