Homem enfia copo de vidro de 12 cm no ânus durante bebedeira

Um homem, de 47 anos, foi parar no hospital após passar 3 dias com um copo de vidro de 12cm enfiado no ânus após uma bebedeira. O caso aconteceu no Nepal e foi divulgado pelo Journal of Nepal Medical.

De acordo com a publicação, o homem chegou ao hospital se queixando de dores e contou que tinha um copo preso no ânus, alegando que o objeto havia ido parar ali após um acidente enquanto estava bêbado. Depois o paciente admitiu que introduziu o corpo para prazer sexual.

Para remover o objeto, a equipe médica precisou abrir o abdômen do homem, já que o copo estava preso no reto e não tinha como removê-lo por onde havia sido introduzido. Também foi necessário fazer uma incisão no intestino para conseguir mover o objeto diretamente. Após a cirurgia, o paciente ficou internado por uma semana e depois recebeu alta.