Homem encontra criatura primitiva bizarra durante pescaria

Sua boca em forma de disco é cercada por dentes afiados e córneos. A lampreia usa sua língua áspera para raspar a carne do peixe para que ela possa se alimentar do sangue e fluidos corporais de seu hospedeiro.

Uma criatura bizarra foi encontrada por um pescador que estava atrás de trutas, em rio, no país de Gale, no Reino Unido.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.