Conheça cinco pessoas que morreram depois de contatos com ovnis

É muito provável que você já tenha escutado algum relato sobre avisamento de OVNIs. Muitas pessoas dizem até ter tido outros contatos maiores com eles. Porém, na maioria desses supostos casos, as pessoas sobrevivem após o ocorrido. Por isso, preparamos essa lista de pessoas que não tiveram essa sorte de sair vivo dessas experiências.

1. Todd Sees

No ano de 2002, na Pensilvânia, Todd Sees saiu de casa depois das 5h da manhã. Ele estava a caminho de uma propriedade da família. O problema foi quando ele não voltou para casa no fim do dia e seu filho preocupado resolveu fazer uma busca. Mas as únicas coisas encontradas foram o carro e as roupas cuidadosamente dobradas no local. Ele foi encontrado dois dias depois no meio da vegetação, completamente magro. Muitos relatos de aparições de OVNIs foram registrados na área onde Todd desapareceu.

2. Arcélio Bermudez

Em julho de 1969, na Colômbia, os filho de Bermudez, de 54 anos, haviam alertado o pai de uma aparição estranha nas áreas da casa da família. Ele saiu da propriedade para investigar o que estava acontecendo. Arcésio teria testemunhado um grande objeto brilhante parado no céu. Depois de uns minutos, o objeto se moveu para o topo de uma encosta, onde foi visto pela primeira vez.

O homem foi até o objetivo e voltou depois de um tempo completamente assustado com o que tinha visto. Ele afirmou para sua família que tinha visto uma ‘criatura’ em uma cúpula de vidro no topo do que seria a suposta nave. Menos de 48h depois do ocorrido, Bermudez ficou muito doente. Seu corpo ficou repleto de manchas azuis e passou a ter náuseas constantes. Uma semana depois, o homem faleceu. Os médicos apontaram a causa da morte à uma gastroenterite.

3. Jonathan Lovett

Em 1956, o sargento Jonathan Lovett e o major William Cunningham realizavam uma missão para recuperar destroços depois de um teste de mísseis no Novo México. William disse que Jonathan foi investigar uma pequena duna de areia quando de repente ele teria começado a gritar. O major havia ido até o local e disse ter visto um disco prateado pairando sobre eles.

Cunningham também relatou ter visto o que ele descreveu como uma cobra, que estava pendurada na nave e teria pego o sargento e o levado a bordo da aeronave. Porém, muitos acreditam que William tenha matado Jonathan. Três dias após isso, o corpo do sargento foi encontrado com os olhos e língua removidos, o sangue completamente drenado e com diversas mutilações.

4. Rivalino Mafra

Esse caso ocorreu em Minas Gerais, em 1962, com um homem chamado Rivalizo Mafra e seus três filhos acordaram após ouvir passos fora de casa. Quando olharam pela janela para vê o que estava ocorrendo, viram sombras estranhas com formas humanas e duas bolas pretas flutuando a vários metros do chão ao redor de sua casa.

O homem saiu da residência em direção às aparições, quando as esferas se fundiram. Naquele momento, uma fumaça amarela saiu do globo, envolvendo Rivalizo. Em segundos, a névoa se dissipou e o pai desapareceu por completo.

5. O homem do reservatório de Guarapiranga

Em São Paulo, no ano de 1988, um corpo de um homem foi encontrado no reservatório de Guarapiranga. Os testes diziam que o homem havia morrido a cerca de 48h, porém nenhum sinal de decomposição foi achado. O homem estava mutilado, com olhos, orelhas e sua língua arrancados. Inclusive, suas genitais também. O sangue havia sido drenado completamente. Fora isso, os cortes eram perfeitamente simétricos.