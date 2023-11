Cantora viraliza ao oferecer cachaça 'coada' na calcinha para fãs no palco

Linda Mel é pernambucana, canta com a banda Top do Brasil e possui músicas lançadas desde 2019 em plataforma de streaming.

A artista, que possui mais de 49 mil seguidores, oferece cachaça coada na própria calcinha para os fãs beberem no palco enquanto canta 'Cachaça na Calcinha', hit que faz jus ao momento. E não é só homem que sobe no palco, mulheres também participam do 'shot' inusitado.

