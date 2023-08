Cabeça de boi é devorada em segundos por piranhas; vídeo

Your browser does not support the video tag.

A cabeça de um boi foi devorada em poucos segundos por piranhas em um rio no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. O caso foi divulgado nas redes sociais e ganhou ampla repercussão.

O responsável por fazer o registro disse que um boi havia sido abatido e foi decidido que seria melhor jogar a cabeça dele para os peixes, no entanto, todos ficaram surpresos com a quantidade de piranhas que comeram a cabeça do animal em instantes: "Muito antes a gente tomava banho nesse rio, agora não mais", disse o homem ao G1.

Nas imagens também é possível ver um jacaré que surge ligeiro para abocanhar o boi.