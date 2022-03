Solange Gomes relembra aborto do filho de Renato Gaúcho: ‘eu me arrependo’

Solange Gomes comentou sobre o aborto que fez nos anos 90, após engravidar de Renato Gaúcho, na época em que os dois namoravam.

A musa dos anos 90 falou sobre o assunto pela primeira vez em sua biografia Solange Gomes: Sem Arrependimento, lançada em 2019. Foi nessa ocasião que Renato Gaúcho ficou sabendo do aborto, que a modelo fez sem contar ao então atleta.

Um era quando eu era muito nova, e o outro foi do Renato. Eu não tinha cabeça. Eu me arrependo. Queria ter tido mais filhos, gosto de ser mãe. Falar agora é fácil. São coisas que não têm como voltar atrás. Já pedi perdão a Deus, me arrependi", afirmou em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., de Rogério Vilela.

Solange contou que o romance começou em 1995, quando Gaúcho jogava pelo Fluminense. Na ocasião, o futebolista teria começado a paquerá-la em uma churrascaria do Rio de Janeiro. "Cheguei lá, procurando. E aí daqui a pouco: 'Nossa, que linda, que Deus te conserve assim'. Eu falei: 'o que é isso?'. Eu olhei para atrás, achei que era alguma atriz, uma bonitona qualquer, não é para mim. Tem alguém feio com 20 anos? Eu não tinha visto. Quando passei pelo lado, era Renato Gaúcho".

Ela conta que não acreditou em seu interesse amoroso por se considerar uma mulher pobre: "Foi uma pessoa que gostou de mim de verdade. Não tinha fama, nada, eu era uma menina humilde. A gente saía, ele me botava do lado dele".

"Eu não acreditava que ele tinha interesse por mim. Não era desmerecer, eu não acredito mesmo. Um dia falei que ia ao jogo do Fluminense. Depois do jogo, saímos para jantar. Ele tinha um Mitsubishi vermelho com calota preta. Eu não acreditava naquelas coisas, era outro mundo para mim. Ele me tratava com muito respeito e carinho. A gente ficou em um relacionamento, mas chegou em uma hora que acabou", finalizou a ex-A Fazenda.