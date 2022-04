Scooby comenta 'travadas' no BBB22 e afirma: 'não fumo maconha'

Scooby se divertiu ao assistir a chamada de sua apresentação no BBB22. Ele foi eliminado nesta quinta-feira (21) e participou do Bate-Papo BBB com a apresentadora Rafa Kalimann.

“Eu não fumo maconha. Eu não fumo. Meus amigos, os que fumam, falam pra mim assim:‘Scooby, você não precisa fumar maconha. Você nasceu fumado.’ É a realidade” #RedeBBB #BBB22

Reprodução/TV Globo

pic.twitter.com/7juTP4l93c — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 22, 2022

O surfista comentou sua experiência no reality e as suas ' travadas' que ficaram conhecidas ao som de "Because I Got High" de Afroman. Ele, então, cantou e revelou: "Oh, essa música, sabe o que dar a entender...E eu não fumo maconha. Meus amigos falam assim: 'Scooby você não precisa fumar maconha, você já nasceu fumado", contou o ex-brother.