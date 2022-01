Rodrigo faz pedido a Douglas e brother reage: 'Não gosto de ser influenciado'

Douglas ficou surpreso com o pedido mas logo reagiu: "Eu não gosto disso. Não gosto de ser influenciado. Não quero ser influenciado em nada, quero eu sozinho no meu feeling."

Em seguida, Rodrigo explicou sua escolha de colocar Eliezer no Castigo do Monstro e aproveitou o momento para fazer um pedido ao Líder Douglas: "Você é Líder, não vota nele não. Tô pedindo para você de coração."

Na área externa da casa do BBB22, Rodrigo, Scooby e Douglas aproveitaram a madrugada deste sábado (22) para comentar sobre a Super Prova do líder e anjo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.