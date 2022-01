No BBB 22, Eliezer revela que parcelou harmonização em 24 vezes; Veja antes e depois

Em conversa com os brothers, Eliezer revelou que antes de entrar no BBB 22 fez harmonização facial que custou R$ 15 mil. Como bom brasileiro, ele parcelou o procedimento em 24 vezes. "Botei um negócio na cara pra ficar bonito, dividi em 24 vezes e depois descobri que o negócio só dura 12 meses. O negócio vai sair e eu vou estar pagando", brincou. Recentemente, o brother chocou os colegas de confinamento ao contar sua experiência em um ménage ao dar "match" com uma mulher em um aplicativo de relacionamento. Mas ao chegar no local de encontro descobriu que a mulher era adepta do "poliamor" e o marido dela iria participar também do ato sexual.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.