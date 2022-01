Eliezer reclama de Naiara Azevedo no ‘Monstro’ e crava voto na sister

Ao desabafar com Paulo André, ele foi questionado se não se organizou com Naiara sobre os horários em que cada um iria ficar: “Vocês não combinaram, não?”.

Aniversariante do dia, Eliezer acredita que Naiara foi dormir mais cedo para poder ficar no castigo no horário menos pior, do dia, e também ficou chateado porque a sister não o parabenizou por seu aniversário, que é hoje (23).

Ele se demonstrou irritado com a forma com que a cantora está cumprindo o castigo e a acusou de não dividir a tarefa de ficar fora da casa, na cabine, justamente.

Dividindo o Castigo do Monstro com Naiara Azevedo, Eliezer declarou voto na sertaneja.

