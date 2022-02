Drauzio Varella dá bronca em Eliezer do BBB22: ‘não pode beijar com herpes’

Eliezer virou notícia mais uma vez devido ao herpes. O brother beijou mais uma vez Natália na mais recente festa do BBB22, e chamou atenção até de Drauzio Varella.

"Não. Não pode beijar com herpes e é preciso ter alguns cuidados com a ferida", escreveu o médico no Twitter. Ele já havia feito um post sobre o assunto na primeira vez que Eliezer beijou Natália, quando já estava com herpes.

A tag Herpes ficou entre os assuntos mais comentados nesta quinta-feira, 17, com internautas falando sobre o assunto. O brother já foi alertado pela produção do BBB que não deveria beijar ninguém enquanto estivesse na fase ativa da doença (com a ferida aparecendo).