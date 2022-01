Douglas dá invertida em Rodrigo após polêmica: ‘não entrei aqui pra tu ser educado sobre isso'

No Twitter, internautas repercutiram a fala de Douglas e elogiaram a visão de jogo do ator em cortar o assunto. Veja abaixo:

Pouco antes da prova do Líder e Anjo, em que formou dupla com Douglas, Rodrigo procurou o ator para falar sobre o assunto. “Pô, não entrei aqui pra tu ser educado sobre isso. Lá fora tu tinha que ter procurado também saber, se é teu interesse. Lá fora também tinha que ter, entendeu?”, disse, em seguida amenizando: “Não tô te dando fora de nada”.

Douglas Silva fez o “sem tempo, irmão” para Rodrigo Mussi nesta sexta-feira (21) no BBB 22, e deixou claro que não está ali para ser professor do gerente de 36 anos. Tudo começou após Rodrigo ficar com medo do cancelamento por ter usado uma palavra transfóbica contra Linn da Quebrada, se referindo a ela como “traveco” em conversa com outro brother.

