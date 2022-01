Brothers encaram 1ª prova de resistência no BBB22

A primeira prova do BBB 22 começou na noite desta terça-feira (18) apenas com os participantes do time 'Pipoca'. A prova é em dupla e de resistência, valendo imunidade. "A prova é apenas para os Pipocas. Formem duplas, só vocês Pipocas", informou o apresentador Tadeu Schmidt. Rodrigo escolheu Eliezer, Vyni e Natália, Luciano e Lucas Bissoli, Laís Caldas e Bárbara e Jessilane e Eslovênica. "Camarote fica sentadinho aí curtindo na sala e os Pipocas podem se caminhar para o provodrômo", continuou o apresentador. O time do camarote ficou na casa, sem poder assistir a prova.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.