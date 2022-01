Boninho fala sobre suposta 'Lista de desistências' do BBB 22

O reality show mais esperado para começar já tem data de estreia, dia 17 de janeiro. Com isso, internautas estão alvoroçados para saber os participantes desta edição do Big Brother Brasil. Nesta segunda-feira (3) Boninho falou em seu Instagram sobre a suposta lista de desistências do BBB22. O diretor do reality chegou a ironizar as especulações e afirmou que quem deveria ter entrado para o programa já está confirmado. "Lista de quem está eu até entendo as apostas… agora lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, fake news!", escreveu ele. "Gente, na boa. Quem entrou, entrou, e há muito tempo. Tá tudo fechado. Não tem quem desistiu e quem substituiu. Tá tudo certo. O resto é fake news", afirmou.

