Arthur chora após jogo da discórdia: 'estão me massacrando'

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André conversam no Quarto do Líder sobre o Jogo da Discórdia.

"Terminou o Jogo da Discórdia, só volta a falar com quem você faz questão mesmo. Como você voltou a falar com o Eli...", aconselha Douglas Silva.

Após ter comentado que estava cansado com atitudes de alguns jogadores da casa, o Líder começa a chorar e os brothers o abraçam.

"Não fica chorando, não... É só um game, também. Isso aqui não é para a vida".

"É que me traz muito gatilho. Toda semana é igual! Semana que vem vai ser igual... Me traz muitas lembranças de ter que ficar me justificando enquanto as pessoas ficam me massacrando no mesmo lugar", desabafa Arthur Aguiar.