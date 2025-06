Viaduto Rei Pelé é inaugurado em Manaus; veja como vai funcionar

Manaus/AM - O viaduto Rei Pelé foi inaugurado, na noite desta quarta-feira (25), na antiga “bola do Produtor”, entre as zonas Leste e Norte de Manaus.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o viaduto possui mais de 52 mil metros quadrados de área total construída que inclui: viaduto com quilômetros de extensão, com pistas duplas nos dois sentidos, conectando o Anel Viário Sul à avenida Noel Nutels; primeiro túnel urbano da história de Manaus, interligando as zonas Leste e Norte de forma subterrânea, uma inovação no modelo de mobilidade da cidade; praça de convivência, quadra poliesportiva coberta, ringue de lutas e ciclovia, integrando infraestrutura de lazer ao sistema viário; calçadas acessíveis e ciclovias que priorizam o pedestre, o ciclista e a mobilidade ativa.

Trânsito



O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que o trânsito no complexo viário Rei Pelé passará a operar em três níveis distintos, garantindo mais fluidez e segurança viária para condutores e pedestres.



Nível subterrâneo: destinado aos veículos que saem da avenida Itaúba (bairro Jorge Teixeira) e seguem por via subterrânea em direção à avenida Camapuã, com possibilidade de conversão à esquerda para acessar a avenida Grande Circular, alça Autaz Mirim e bairro São José Operário.



Nível intermediário: corresponde à rotatória central, que permite os retornos locais e os acessos aos bairros adjacentes, como o bairro Cidade de Deus.



Alça superior: direcionada aos veículos que trafegam pela avenida Autaz Mirim no sentido Terminal de Integração 4 (T4), com acesso direto à avenida Camapuã.



Todas as aproximações do complexo viário contam com sinalização de orientação vertical, com pelo menos duas a três placas informativas antecedendo cada alça, subterrânea, intermediária e superior, além da rampa da rotatória, garantindo que os condutores possam se posicionar corretamente antes dos acessos.



O IMMU reforça que agentes de trânsito seguem monitorando o fluxo de veículos na região e que eventuais ajustes serão realizados, sempre com o objetivo de garantir a segurança e a eficiência da mobilidade urbana.