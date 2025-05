Família nega excesso de velocidade de jovem que caiu do viaduto Rei Pelé

Manaus/AM - Os familiares de Marcelo Augusto Andrade Matos, de 31 anos, homem que morreu após cair do viaduto Rei Pelé, na madrugada deste sábado (17), em Manaus, negaram a versão de que ele estava dirigindo em alta velocidade no momento do acidente.

"Ele tem o seu lanche aqui na Grande Circular, de frente com o Sest Senat. Ele estava indo pra casa, fechando o lanche, tinha ido lavar a motinha dele, indo pra casa. Mano, ele não estava correndo, em torno de 50, 60 KM/H (...) Ele não estava bêbado, ele não estava correndo, é portanto que nós temos no vídeo, dá pra ver que a moto tá intacta, cara. Foi declarado lá pelo GPS, tá informando que a moto não tava correndo, a moto tá intacta", afirmou Mailson da Silva, amigo da vítima.

Emocionado, Mailson contou que as duas filhas de Marcelo perguntam sobre ele. "Cadê o papai? O papai não vai chegar?". Além disso, o amigo da vítima revelou que os familiares pretendem fazer novas manifestações para cobrar as autoridades sobre a implantação de uma grade de contenção para evitar novos acidentes no viaduto.

"Nós já esperamos sete dias a resposta, sete dias. Se não houver [resposta em] sete dias, nós vamos entrar de novo com manifestação. Porque tem que haver alguma grade ali, cara", concluiu.