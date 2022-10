Ufam tem cerca de 40% de abstenção durante aplicação das etapas 1 e 2 do PSC

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam) aplicou as provas das etapas 1 e 2 do Processo Seletivo Contínuo 2022, neste domingo (23). Para a primeira etapa estavam inscritos 13.736 candidatos e, para a segunda etapa, 7.388.

O presidente da Compec, professor Walter Castro Júnior, comemora o índice de comparecimento dos candidatos que, na primeira etapa, foi de 82% e na segunda etapa, de 89%.

“A aplicação foi sem contratempos e o índice de presença acima de 80% nas duas etapas foi fantástico, bem diferente do que aconteceu em março com essas duas primeiras etapas do PSC 2021, quando o índice de abstenção chegou a aproximadamente 40%, em virtude dos impactos da pandemia de COVID -19, a qual obrigou o adiamento da realização das provas do dia 30 de janeiro para o dia 6 de março. Isso indica que estamos retomando a normalidade”, afirma o presidente da Compec.

Gabarito preliminar e interposição de recursos

O gabarito preliminar das etapas podem ser conferidos no site da Compec/Ufam. Candidatos com interesse de interpor recursos contra as questões objetivas das provas de Conhecimentos gerais têm até as 17h desta segunda-feira (25) para realizá-lo.

Resultado de desempenho

O resultado do desempenho das etapas está previsto para ser divulgado a partir do dia 13 de dezembro de 2022 e pode ser conferido no site da Compec/Ufam.

PSC 2023

O presidente da Compec também orienta que os candidatos que fizeram a segunda etapa a ficarem atentos à publicação do edital da terceira etapa do PSC 2023. “O edital da terceira etapa do PSC 2023 será publicado no início de janeiro e a realização das provas está prevista para março de 2023. Fiquem atentos para não perderem o prazo de inscrição”, ressaltou o gestor.