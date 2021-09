Ufam reabre inscrições para PSC 2021; veja

Manaus/AM - A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam), na manhã desta sexta-feira (03), publicou a reabertura das inscrições do Processo Seletivo Contínuo - PSC 2021 - 3ª Etapa, Projeto 2021. A nova data vai de 03 de setembro de 2021 (a partir das 10h) até as 17h do dia 9 de setembro de 2021, com o pagamento até dia 10 de setembro.

Os candidatos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no período de 11 de agosto de 2021 (a partir das 10h) até o dia 26 de agosto de 2021, observado o horário bancário, deverão reimprimir o boleto bancário no site https://compec.ufam.edu.br/ e efetuar o pagamento de acordo com o novo período de inscrição.

Confira o edital, clique aqui;