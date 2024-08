Trabalhador morre esmagado em terminal de cargas em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi esmagado nesta segunda-feira (26), por uma empilhadeira nas dependências de um terminal de cargas, localizado na rua Ponta Grossa, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da cidade.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava realizando suas atividades no momento do acidente quando foi atingida pelo equipamento. Um colega de trabalho, também não identificado, realizava uma manobra com a empilhadeira e não percebeu a presença do homem atrás do veículo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do local.

Em nota, o Super Terminais lamentou profundamente o ocorrido e informou que está prestando toda a assistência necessária à família enlutada neste momento de dor.