Sine Amazonas divulga 462 vagas de emprego para esta segunda; confira





Manaus/AM - O Sine Amazonas oferece 462 vagas de emprego para segunda-feira (29). Os interessados devem se dirigir à sede do Sine, na Galeria+ (avenida Djalma Batista, 1.018), das 8h às 14h, levando comprovante de vacinação contra Covid-19, currículo e documentos pessoais originais.

As vagas são oferecidas por diversas empresas do estado, e os detalhes serão informados pelos empregadores. Quem não puder ir ao posto central pode buscar atendimento nos PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas disponíveis

02 VAGAS: DOMÉSTICO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de culinária.

Disponibilidade de horário.



10 VAGAS: MOTORISTA DE CARRETA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



200 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na área ou primeiro emprego.

Auxiliar na carga e descarga de materiais; verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque e etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



40 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino fundamental Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso Direção Defensiva e desejável curso de MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



100 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Obrigatório curso de NR 11

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



15 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.

Disponibilidade de horário.



05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

Com experiência na área.

Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino técnico ou Superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins (a partir do 4 período)

Com experiência na área fiscal/contábil

Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal); domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.

Disponibilidade de horário.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa. Limpeza e organização das áreas comuns (recepção, corredores, banheiros e salas).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



02 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de mecânica de máquinas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP - Transporte Coletivo de Passageiros.

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Reformar e reparar edifícios e outras obras, executando alvenarias, assentando tijolos ou blocos, preparando e aplicando argamassas e aplicando revestimentos e acabamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.

Obrigatório CNH A/B ou B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



01 VAGA: SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo na área de Mecânica e Manutenção de máquinas.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de mecânica de máquinas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário das 14h às 23h.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário das 14h às 23h.



04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência na área de limpeza em condomínio ou outros; conhecimento de produtos de limpeza e ter profissionalismo e comprometimento com o trabalho e horário.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.



02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO (ENCARREGADO DE COSTURA NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar as costureiras, distribuindo tarefas e promovendo um bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.



02 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Acompanhar a execução das atividades de limpeza; Controlar o uso e a reposição de materiais de limpeza e equipamentos; Elaborar escalas de trabalho; Realizar treinamentos e orientar equipe.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.



05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO - CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.



10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.



Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS



10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Obrigatório curso de AGP.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Desejável ensino superior cursando em logística, administração ou contabilidade;

Experiência na função de logística.

Desejável curso de informática básica.

Atendimento ao cliente; preenchimento e controle de planilhas; criação de SM; input de informações e fechamento de OS em sistema; lançamentos e finalização de notas fiscais; escaneamento de documentos e organização de arquivos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Montagem e embalagem; controle de qualidade; movimentação de materiais; limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Armazenar e organizar peças, materiais; identificar, separar e classificar pedidos; realizar inventário rotativo e geral.

Desejável curso de NR 11 ou almoxarife.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.