Provas para concurso público do Corpo de Bombeiros acontecem neste sábado no Amazonas

Manaus/AM- Os candidatos que irão participar das provas do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas neste sábado (12), devem estar atentos para o horário de fechamento dos portões, além dos documentos necessários.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os portões estarão abertos até às 13h45 – considerando o horário oficial de Manaus/AM.

As provas serão aplicadas das 14h às 18h30, para o cargo de 2º-tenente bombeiro militar (nível superior); e das 14h às 17h30, para o cargo de soldado bombeiro militar (nível médio), ambas seguindo o horário oficial de Manaus em todos os locais de aplicação.

Além da capital, haverá provas nos municípios de Humaitá, Parintins e Tabatinga.

Os candidatos deverão estar munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original.

Mais de 46 mil pessoas estão concorrendo às 453 vagas ofertadas. Destas, 400 são destinadas para o cargo de soldado. Já as 53 restantes são para a patente de 2º tenente bombeiro militar (nível superior).

Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.