Locais de prova do concurso dos Bombeiros do Amazonas são divulgados

Manaus/AM - Os locais de provas do concurso para o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) foram divulgados nesta segunda-feira (07) e podem ser consultados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame, pelo link https://conhecimento.fgv.br/concursos

As provas serão aplicadas neste sábado (12), das 14h às 18h30, para o cargo de 2º tenente bombeiro militar (nível superior); e das 14h às 17h30, para o cargo de soldado bombeiro militar (nível médio), ambas seguindo o horário oficial de Manaus em todos os locais de aplicação.

A prova objetiva contém 60 questões para o nível médio e 80 para o nível superior.

Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.