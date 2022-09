Mulheres e duas crianças sofrem queimaduras graves após casa incendiar no Amazonas

As quatro vítimas, que ainda não tiveram as idades divulgadas, estão sendo transferidas de avião para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e sobre o estado de saúde das vítimas.

Manaus/AM - Um incêndio em uma casa deixou duas mulheres e duas crianças com queimaduras graves, nesta segunda-feira (12), no município de Jutaí, no Amazonas.

