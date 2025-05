MPAM garante mais de R$ 1,7 milhão para apoio a vítimas de crimes

Manaus/AM - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) assegurou um repasse federal de mais de R$ 1,7 milhão para fortalecer o Programa Recomeçar, iniciativa que atende vítimas de crimes no estado. A procuradora-geral de Justiça (PGJ) do MPAM, Leda Mara Albuquerque, assinou o termo de adesão com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta quarta-feira (21).

A verba é proveniente de um edital da Senappen focado na Rede de Cuidado, Orientação e Apoio às Vítimas de Crimes. Leda Mara Albuquerque, acompanhada da promotora Silvana Cavalcanti, coordenadora do Recomeçar no Amazonas, destacou que o apoio federal é um reconhecimento da seriedade e do compromisso do programa, que já possui uma equipe multidisciplinar dedicada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial.

A PGJ ressaltou que o investimento será crucial para ampliar o alcance e aprimorar a qualidade dos atendimentos, garantindo a continuidade de um trabalho que tem feito a diferença na vida de inúmeras vítimas, incluindo mulheres, crianças e adolescentes. O Programa Recomeçar, que atende casos vindos das promotorias cíveis e criminais, busca estimular a reabilitação, a reinserção social e o resgate da autonomia e dignidade das vítimas.

O secretário Nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, agradeceu o empenho do MP brasileiro, classificando os membros do Ministério Público como "agentes de mudança de vidas" e reforçando o apoio do Governo Federal a essas iniciativas de proteção.