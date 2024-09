Manu Bahtidão manda recado a manauaras antes de show no Passo a Paço

As Travas no Samba - 18h Kelton Piloto - 18h55 Jhony Jack Mesclado - 19h50 Maneva - 20h50 Tucumanos - 22h Lorena Simpson - 23h

Além de Manu, se apresentam hoje Pixote e Lorena Simpson. Confira todas as atrações do dia:

Manaus/AM - Manu Bahtidão mandou um recado aos manauaras antes do show no Passo a Paço, na noite desta sexta-feira (6).

