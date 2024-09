Mais de 20 mil pessoas devem sair de Manaus durante feriado da Semana da Pátria

Manaus/AM - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) deflaga a Operação Viagem Segura durante o feriado prolongado da Semana da Pátria, de 4 a 9 de setembro. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas utilizem os transportes intermunicipais para deslocamentos entre os municípios do estado.

Com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade dos serviços, a operação envolve um esforço concentrado de fiscalização. De acordo com a expectativa da Arsepam, cerca de 21 mil passageiros estarão utilizando os transportes regulados pela autarquia, sendo 12 mil no modal rodoviário e 9 mil no hidroviário. Durante a operação, estão previstas 1.350 fiscalizações, das quais 1.000 no transporte rodoviário e 350 no hidroviário.

A operação contará com nove pontos de fiscalização, sendo cinco para o transporte rodoviário e quatro para o hidroviário. Os principais locais de inspeção serão o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus, e o Porto de Manaus, para o transporte hidroviário.

Ouvidoria

Além do contato da ouvidoria da Arsepam, pelo número (92) 2020-1117, WhatsApp 24h, a agência reguladora tem outros canais de atendimento ao cidadão através do 0800-280-8585, atendimento presencial das 8h às 14h na Rodoviária de Manaus, atendimento digital pelo sistema Fala.BR (plataforma de acesso à informação), e-mail ([email protected]) e pelas redes sociais no @arsepamamazonas.