Leilão de veículos do TJAM acontece na próxima semana

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar um leilão online de 66 veículos de diversos modelos (Gol, Corolla, Kombi, Fiesta, Ranger, C4, S-10, Logan e Micro Neobus) que fazem parte do patrimônio da instituição. A venda será realizada no dia 7 de dezembro, pelo site www.leiloes.tjam.jus.br, exclusivamente na modalidade eletrônica.

Os interessados podem conhecer o estado de conservação dos veículos nos dias 04, 05 e 06/12, das 8h às 14h, na Central de Transportes e Manutenção do TJAM, localizada na Avenida Brasil, s/nº, bairro Compensa, em Manaus.

Conforme o edital (nº 001/2023), são veículos em estado bom e regular, ou sucatas, livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus (IPVA e multas) até o exercício 2023, cabendo ao arrematante a transferência de propriedade ou registro de baixa, entre outras providências para a circulação ou desmonte dos veículos.

Para participar do leilão, é necessário um pré-cadastro no site com no mínimo 48 horas de antecedência, preferencialmente usando o navegador Firefox, anexando os documentos exigidos para pessoa física ou jurídica.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, de acordo com a melhor oferta, a partir do valor avaliado para cada veículo. Os lances devem ser sucedidos no valor mínimo de R$ 200,00 e o arremate será para pagamento à vista, por depósito bancário no prazo de até dois dias úteis.

O edital e a descrição dos lotes podem ser consultados na página de leilões, em que estão abertos os lances para os veículos.