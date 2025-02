Juiz rejeita argumento da Águas de Manaus sobre necessidade de perícia em cobranças

Manaus/AM - A empresa de águas dispõe dos meios técnicos para aferir e documentar o consumo do usuário. Logo, a alegação de necessidade de perícia para provar que cobrou corretamente do consumidor não se sustenta. Esse foi entendimento do Juiz Caio Cezar Catunda, do Juizado Cível, ao rejeitar a preliminar de incompetência levantada pela Águas de Manaus. Leia mais em Amazonas Direito.

