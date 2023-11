Jornalistas do Estadão denunciam ‘armação’ em matéria sobre mulher de líder do CV no Amazonas

Manaus/AM - Os jornalistas da sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo (Estadão) denunciaram ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF) a editora de política Andreza Matais. Eles alegam que Matais 'armou' o “Caso Dama do Tráfico do Amazonas” para prejudicar o ministro da Justiça, Flávio Dino.

"Somos colaboradores do jornal Estadão e queremos denunciar aqui que a editora-chefe de política do Estadão (jornal Estado de S. Paulo), Andreza Matais, assediou e obrigou repórteres recém-contratados por ela (todos no ano de 2023) a preparar e publicar uma reportagem enviesada que foi previamente concebida por ela para denunciar supostas ligações do ministro da Justiça, Flávio Dino, com uma mulher apresentada jocosamente como 'dama do tráfico do Amazonas'" , diz trecho da denúncia divulgado, neste sábado (18), em uma reportagem exclusiva da Revista Fórum.

Segundo os jornalistas, Andreza tinha intenção de "minar" a indicação de Dino para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e favorecer a candidatura do ministro Bruno Dantas “de quem Andreza se diz 'amiga pessoal'”. Além disso, eles também denunciaram excesso de carga horária de trabalho sem pagamento de horas extras.

O MPT-DF ainda não se manifestou sobre a denúncia.

Confira abaixo os prints da denúncia dos jornalistas no MPT-DF contra a editora do Estadão Andreza Matais;