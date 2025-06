Itacoatiara ganha serviço de telessaúde e acesso a especialidades médicas

Manaus/AM- O governador Wilson Lima inaugurou nesta quarta-feira (4) o serviço de Telessaúde em Itacoatiara, marcando um avanço na expansão da saúde especializada no interior do Amazonas. Com a nova estrutura na Policlínica Municipal, o município agora conta com duas telessalas – uma para teleconsultas e outra para telediagnóstico –, beneficiando mais de 100 mil pessoas.

Itacoatiara é o nono município do interior a receber o serviço com estrutura fixa. O programa Saúde AM Digital já está presente em 18 unidades de saúde na capital e no interior, somando 37 telessalas em funcionamento.

"Estamos levando o Telessaúde para todo o estado, permitindo que o paciente seja atendido no conforto de sua casa, com todo o histórico disponível no aplicativo", afirmou o governador Wilson Lima. O objetivo é reduzir filas e ampliar o acesso a 12 especialidades médicas, como cardiologia, dermatologia e neurologia.

O serviço é gratuito e acessível em todos os 62 municípios do Amazonas, com agendamento via Complexo Regulador (Sisreg). As consultas podem ser feitas na unidade de saúde ou de casa, pelo aplicativo Saúde AM Digital.