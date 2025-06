Coari reinaugura Ginásio Poliesportivo Natanael Brasil após revitalização

O Ginásio Poliesportivo Natanael Brasil foi reinaugurado nesta terça-feira (3) pela Prefeitura de Coari, no interior do Amazonas, após passar por uma ampla obra de revitalização. Localizado no bairro Espírito Santo, o espaço foi modernizado e está novamente preparado para receber eventos esportivos, culturais e ações voltadas à juventude.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Adail Pinheiro, vereadores, lideranças locais e das delegações que participam dos Jogos Escolares do Amazonas – Polo IV, promovidos pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Logo após a entrega, o ginásio recebeu partidas de voleibol feminino, incluindo o confronto entre Coari e Codajás, marcando a retomada oficial das atividades esportivas no local.

Durante a solenidade, o prefeito Adail Pinheiro ressaltou a importância da obra para a comunidade. “Estamos entregando um ginásio totalmente revitalizado para os moradores do bairro Espírito Santo e para os alunos da Escola Presidente Kennedy. É uma alegria oferecer um espaço adequado para atividades esportivas e escolares”, afirmou.

A diretora da Escola Estadual Zilanda Negreiros também celebrou a entrega e destacou o impacto positivo para os estudantes e atletas. “A reforma do ginásio era um desejo antigo que hoje se concretiza, graças ao trabalho da Prefeitura de Coari”, disse, agradecendo à gestão municipal.

As obras incluíram a recuperação do piso, calçadas, pintura, cobertura, além de melhorias nos banheiros e vestiários. O espaço, que além de atender aos estudantes será aberto para a comunidade, busca se consolidar como um local de integração e promoção da qualidade de vida em Coari.