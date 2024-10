Isabelle Nogueira chega ao Boi Manaus em comemoração aos 355 da cidade

Manaus/AM - Isabelle Nogueira chegou ao Boi Manaus nesta sexta-feira (25), em celebração aos 355 anos da capital amazonense.

A Cunhã-Poranga do Boi Garantido promete agitar o público com uma performance, em um dos momentos mais aguardados da festa. No Instagram, a ex-BBB mostrou o seu look e falou sobre o evento:

"Participar do 'Boi Manaus' é muito mais do que uma apresentação; é uma festa da nossa história, de tudo que o Boi Garantido significa. Estou muito feliz por compartilhar um pouco dessa tradição com o público e homenagear nossas raízes culturais. Vivo o Boi Manaus desde criança – é uma festa super tradicional em Manaus! E hoje, estar ali nessa fase da vida é pura honra e gratidão", disse.