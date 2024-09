Herdeiro de empresa da ZFM aciona Justiça após vender mansão com desconto para dono da Amazon

O brasileiro Leo Kryss, fundador da TecToy e filho do fundador da Evadin, ambas empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, processou os corretores imobiliários envolvidos na venda de sua mansão em Indian Creek, Miami. A propriedade, vendida por US$ 79 milhões (mais de R$ 446 milhões), foi adquirida por Jeff Bezos, fundador da Amazon, sem que Kryss fosse informado sobre a identidade do comprador. O empresário alega que a ocultação dessa informação durante a negociação o fez perder até US$ 6 milhões (R$ 33 milhões), segundo o jornal Wall Street Journal.

A venda da mansão

Kryss adquiriu a mansão em Indian Creek por US$ 28 milhões em 2014 e a colocou à venda em 2023 por US$ 85 milhões. No processo judicial, o empresário afirma que os corretores da Douglas Elliman, liderados por Jay Parker, ocultaram o fato de que o comprador interessado era Jeff Bezos. Kryss questionou diretamente se o fundador da Amazon estava envolvido, mas recebeu a garantia de que não. A venda, conduzida por Dina Goldentayer e Danilo Tavares, foi concluída por US$ 79 milhões.

A mansão, com cerca de 1.770 metros quadrados, inclui uma piscina, teatro, biblioteca e adega, projetada em um estilo que "irradia glamour europeu atemporal".

Quem é Leo Kryss?

Nascido na Alemanha e radicado no Brasil desde os anos 1950, Kryss assumiu a Evadin, fabricante de eletrônicos fundada por seu pai, após a morte do patriarca na década de 1970. A empresa foi uma das primeiras a se estabelecer na Zona Franca de Manaus, montando produtos como televisores da Mitsubishi e celulares da Motorola. Nos anos 1990, a Evadin faturava US$ 1 bilhão, e Kryss foi premiado em Nova York como "Homem do Ano" pela Câmara Americana de Comércio (Amcham). Além disso, ele se tornou sócio da fabricante de brinquedos Tec Toy, conhecida por popularizar videogames no Brasil.

Embora hoje leve uma vida mais discreta em Miami, Kryss ainda é lembrado como uma figura importante nos negócios brasileiros, controlando também a holding financeira Grupo Tendência e sendo um dos maiores especuladores da Bolsa brasileira nos anos 1980.