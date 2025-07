Governo do Amazonas anuncia segunda edição do Feirão Amazonas Meu Lar

Manaus/AM- O Governo do Amazonas anunciou, nesta terça-feira (1º/07), a segunda edição do Feirão Amazonas Meu Lar, que acontecerá nos dias 26 e 27 de julho no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento oferecerá mais de 2,6 mil unidades habitacionais com o apoio do Governo do Estado, visando facilitar a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda.

Apoio à moradia digna

O governador Wilson Lima destacou que o feirão reforça o compromisso de ampliar o acesso à moradia digna. "O evento é voltado para famílias cadastradas no programa Amazonas Meu Lar, de baixa renda, que se encaixam nas categorias estabelecidas pelo Governo Federal, no Minha Casa, Minha Vida. Estamos dando apoio e melhores condições para a entrada e financiamento do seu apartamento", afirmou Lima.

Diversidade de empreendimentos

O feirão reunirá 30 empreendimentos de seis grandes incorporadoras: Direcional, MRV, Capital, Olá Empreendimentos, Smart Empreendimentos e J.Nasser. Os imóveis estarão disponíveis em diversas regiões da capital, atendendo a diferentes perfis familiares.

Entre os empreendimentos, a Direcional ofertará nove habitacionais, incluindo Amazon Boulevard Classic e Conquista Jardim Botânico. A MRV apresentará 14 opções, como Residencial Jardim Bonsai e Mirante Amazonas. A construtora Capital disponibilizará três residenciais, entre eles o Ideal Mais Porto Buriti. Olá Empreendimentos trará Olá Ponta Negra e Up Mosaico, enquanto Smart Empreendimento e J.Nasser contribuirão com Smart Tower Mosaico 2 e Residencial Parque Alvorada, respectivamente.

Subsídios e pré-cadastro

Os subsídios do programa variam conforme a faixa de renda:

Faixa 1 (renda até R$ 2.850): R$ 35 mil

Faixa 2 (renda até R$ 4.700): R$ 30 mil

Faixa 3 (renda até R$ 8.000): R$ 20 mil

O pré-cadastro para acesso ao benefício é obrigatório e pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI, onde também estão disponíveis os documentos necessários para a análise de crédito.