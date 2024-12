Funcionária devolve dinheiro encontrado enrolado em papel higiênico na Semad

Ao recolher o que acreditava ser lixo, Josiane percebeu que o embrulho continha dinheiro. Sem hesitar, ela buscou a responsável pela zeladoria predial e relatou o ocorrido, entregando o valor encontrado. Após investigação, descobriu-se que o dinheiro pertencia a uma servidora da Divisão de Recursos Humanos da secretaria, Maria Marlene Bentes Pinheiro. O montante era destinado ao dízimo da igreja frequentada por Marlene e havia sido perdido acidentalmente. A atitude de Josiane foi amplamente elogiada pelos gestores da Semad, que destacaram seu exemplo de caráter e ética. “A conduta de Josiane foi exemplar. Ela demonstrou compromisso com a honestidade e respeito ao próximo. Essa atitude é um exemplo inspirador para todos”, destacou o subsecretário de Gestão de Pessoas, Alessandro Ribeiro. Marlene, emocionada, agradeceu a funcionária com um abraço afetuoso, demonstrando sua gratidão pelo gesto que reafirma valores fundamentais no ambiente de trabalho e na sociedade. “Eu estava muito tranquila, porque sei que aquilo que é de Deus está seguro”, disse a servidora. “Eu já trabalhei em outros locais e, desde criança, fui orientada por meus pais a não ficar com aquilo que não seja meu. Por isso não pensei duas vezes antes de entregar o pacote”, contou Josiane.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.